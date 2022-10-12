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Груз со взрывчаткой, использованный украинскими спецслужбами для теракта на Крымском мосту, был растаможен в столице Армении в период с 29 сентября по 3 октября. После этого компания «ГУ АР ДЖИ ГРУП», офис которой расположен в городе Алаверди, отправила его московской фирме «Лидер».

Журналисты «Московского комсомольца» провели короткое расследование, нагрянув по адресу получателя груза, указанного в документации. В доме на Шмитовском проезде,16 о компании «Лидер» никто ничего не знал.

Корреспонденты поинтересовались о ней у сотрудников банка, лавки раков, ателье и других предприятий, работающих по тому же адресу, однако они ничего не слышали о фирме с таким названием.

Кроме того, выяснилось, что второго этажа, на котором якобы работала компания, вообще нет в здании. В нем имеются лишь первый и третий этажи, а вторым считается часть дома, полностью занимаемая ателье.

В других подъездах «Лидера» тоже не оказалось, по словам охранников там только квартиры, а офисов нет совсем.

«Здесь только жилые помещения, никаких офисов нет. Еще есть квартира Жанны Фриске, не интересует?», – поинтересовался один из охранников.

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