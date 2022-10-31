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38-летняя Кейт Латимер вырастила у себя на участке в городе Мортон-ин-Марш, графство Глостершир 80-килограммовую тыкву. Однако в середине октября к ней забрались воры и попытались унести гигантский овощ, передает Lenta.ru.

Женщина, которая уже облачилась в домашний халат и вознамерилась отдохнуть, успела заметить воров через видеоглазок. Схватив метлу, первой подвернувшейся под руку, Латимер бросилась в погоню за порами. Она потребовала от них прекратить воровать ее имущество.

Тирада женщины была убедительной, так как воры бросили тыкву и бежали. Латимер же вернула тыкву на участок и с помощью троса переместила ее как можно ближе к дому. Женщина рассказала, что до сих пор ей не удавалось вырастить столь большой овощ.

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