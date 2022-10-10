Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с Сергеем Пашинским, возглавляющим Ассоциацию оборонных предприятий Украины. Они представились экс-послом Соединенных Штатов в Киеве Майклом Макфоллом.

Пашинский рассказал, что Вашингтон принимал непосредственное участие в разработке диверсии на Крымском мосту, а также сообщил, что Соединенные Штаты контролируют все операции, проводимые ВСУ.

По словам украинского политика, на российской территории готовится ряд других военных операций, причем о каждой из них Киев докладывает Центральному разведывательному управлению США. ЦРУ имеет право заблокировать любую операцию, которая его не устраивает.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ответственность за теракт на Крымском мосту несут спецслужбы Украины. В результате подрыва сооружения было повреждено два пролета автомобильной части, а также загорелись цистерны с топливом. По предварительной информации, три человека погибли.