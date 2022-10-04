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На границе между Арменией и Азербайджаном снова неспокойно. Армянское Минобороны заявило, что азербайджанские военные открыли огонь по позициям, которые расположены в восточной части армяно-азербайджанской границы. Об этом пишут “Известия”.

Уточняется, что обстрел начался вечером 3 октября и вёлся из крупнокалиберного стрелкового оружия и миномётов. Погибших и пострадавших с армянской стороны не было. Огонь прекратился после того, как армянские военные стали вести ответную стрельбу.

Конфликт между двумя странами обострился в середине сентября. Армения и Азербайджан стали обвинять друг друга в обстрелах приграничных территорий. В ходе эскалации конфликта в течение нескольких недель погибли десятки человек, как военных, так и граждан из числа мирного населения.

Ситуация между странами накалена из-за Нагорного Карабаха. С конца 80-х годов прошлого столетия страны борются за контроль над этой территорией.

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