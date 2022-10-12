ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни на каких условиях не согласится на переговоры с Россией. Это высказывание прокомментировал помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу — никогда не говори никогда» – заявил он.

Напомним, что Зеленский высказался в том духе, что переговоры с РФ возможны, если в стране сменится власть. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что чем дольше Украина и Запад тянут с дипломатическим урегулированием конфликта, тем сложнее будет прийти к консенсусу, следует расценивать весьма серьезно.

Вам может понравиться

В Совфеде анонсировали значительное ускорение специальной военной операции

Россия начала новый этап специальной военной операции, о чем «уведомила» Киев массированными ракетными ударами. Атаки на объекты связи, энергетической инфраструктуры и военного управления Украины стали достойным ответом на теракт с

Спецназ “Отважных” провел успешный штурм укрепрайона ВСУ

Портал «Русская весна» опубликовал видео штурма опорных пунктов националистов ВСУ бойцами российской группировки войск «Отважные». Военнослужащие ВС РФ также подавляют огневые точки противника ударами противотанковых управляемых ракет. Военные корреспонденты отмечают,

Украинский офицер Олексюк посетовал на нехватку опытных инструкторов для ВСУ

Украина столкнулась с нехваткой опытных инструкторов, которую офицер ВСУ Алексей Олексюк назвал одной из самых серьезных проблем. Он пояснил, что много молодых украинцев готовы хоть сейчас отправляться на фронт, но