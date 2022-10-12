Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни на каких условиях не согласится на переговоры с Россией. Это высказывание прокомментировал помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу — никогда не говори никогда» – заявил он.

Напомним, что Зеленский высказался в том духе, что переговоры с РФ возможны, если в стране сменится власть. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что чем дольше Украина и Запад тянут с дипломатическим урегулированием конфликта, тем сложнее будет прийти к консенсусу, следует расценивать весьма серьезно.