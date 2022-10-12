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На встрече с российским президентом Владимиром Путиным турецкий лидер Тайип Эрдоган может более или менее официально прояснить ситуацию с возможными переговорами между РФ и Западом. Информация о том, что Анкара предлагает несколько вариантов таких встреч, постоянно тиражируется в средствах массовой информации, поэтому Эрдоган не может о них не знать, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он напомнил, что Турция неоднократно выражала готовность стать посредником в переговорах между РФ и Западом, но это оставалось на уровне слухов. Сейчас многие СМИ стали писать о разных форматах, которые подразумевают участие США и их союзников, а также России.

Напомним, что встреча президентов Турции и РФ Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пройдет 13 октября в Астане.

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