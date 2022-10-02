Пентагон оценил возможности гиперзвукового оружия и уже подписал контракт на его производство с компанией Raytheon. Речь идет о ракете HACM, первые экземпляры которой поступят на вооружение ВВС США через 5 лет.

РИА Новости сообщает, что это ракета воздушного базирования, способная разгоняться до 6 тысяч километров в час. Она должна была поступить в войска уже в этом году, однако целая череда неудачных испытаний вынудила Пентагон продлить сроки разработки оружия.

В качестве носителей в настоящий момент планируется использовать малозаметные истребители F-35 и F-22. В ходе тестов ракета то не хотела отделяться от самолетов пятого поколения, то не запускалась вообще. На третьих испытания отказал двигатель боезаряда, что и привело к переносу сроков.

Напомним, что в распоряжении России имеются гиперзвуковые ракеты, в разы превосходящие американскую HACM по скорости. Поэтому уничтожение данного боезаряда не займет более часа.