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На Донбассе российским ВС удалось выстроить непробиваемые линии обороны на всех направлениях. В сочетании с мощными ракетными ударами по критической инфраструктуре это позволило перехватить инициативу у противника, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Он заявил, что сейчас «украинцы мечутся как мыши по амбару». ВСУ получают по заслугам, их подразделения вынуждены отходить от Донецка и других ключевых населенных пунктов Донбасса.

Напомним, что ВС РФ спровоцировали панику и напряжение у противника ударами по электроподстанциям сразу в нескольких регионах Украины. Минобороны заявило, что для атак используется дальняя стратегическая авиация, которая использует крылатые ракеты. Кроме того, многие объекты поражаются дронами-камикадзе Shahed-136.

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