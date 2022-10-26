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Имеющиеся в распоряжении России доказательства подготовки Украиной провокации с «грязной» ядерной бомбой Совет безопасности ООН рассматривал в закрытом режиме. Какие он принял решения, пока неизвестно. По словам первого заместителя постпреда РФ при Организации объединенных наций, возможность оценить опасность, исходящую от планов Киева смогли оценить все, кто этого хотел.

Напомним, что Киев, в распоряжении которого находятся огромные объемы ядерных отходов для создания бомбы, категорически отрицает, что собирается устроить провокацию. Мало того, он «переводит стрелки» на Россию. То же самое делают главы МИД США и Великобритании, которые единственным доказательством в пользу Киева назвали его «приверженность демократическим ценностям». Подобная аргументация выглядит просто смешно.

Высказался по поводу бомбы и Джо Байден, который, впрочем, упоминал исключительно Россию:

«Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка», – заявил он.

Можно предположить, что Киев после такого резонанса на некоторое время затаится и не станет устраивать провокаций. Однако нет никакой гарантии, что «грязная» ядерная бомба не всплывет снова через неделю или месяц. Практика показывает, что в своей ненависти к РФ киевский режим и Белый дом часто страдают от обострений, поэтому в период одного из них они вполне могут все же применить такое оружие на Украине и обвинить в этом Москву.

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