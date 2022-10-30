Украинский военный, который попал в плен к российским десантникам, пообщался по телефону с родственниками и пожаловался им на предательство со стороны командования ВСУ, сообщает портал “Русская весна”.

«Нас слили, слили или продали — отправили на убой: нас с роты осталось процентов 15», – заявил боец украинской армии.

Он также отметил, что российские военные, вопреки пропаганде украинских властей, хорошо относятся к военнопленным.

Напомним, что российские ВС начали наступление на Угледарском направлении и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка, уничтожив первую линию обороны ВСУ. Кроме того, украинские боевики начали отступление под Авдеевкой под непрерывными ударами артиллерии и авиации российских войск.