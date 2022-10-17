Американские эксперты недоумевают из-за сбитого украинского истребителя Су-27. Они поясняют, что самолет, отправленный на «охоту» за дронами-камикадзе «Герань-2», не находился в зоне действия ПВО России, однако каким-то образом его все же уничтожили, передает портал «Свободная пресса».

США обратили внимание на этот эпизод, так как работают над созданием тактики использования штурмовой авиации на территории Украины. После случая с истребителем Су-27 они не уверены, что штурмовики смогут успешно выполнять боевые задачи, не будучи уничтоженными.

Однако разгадка кроется совсем в другом. Украинский Су-27 был уничтожен не средствами ПВО, а российской ракетой Р-37М. Выпустил ее истребитель Су-57, который находился вне зоны досягаемости украинских ракет и был надежно застрахован от ответного удара.

Американские эксперты пришли к тому же выводу. Они заявили, что сбить Су-27 могла только ракета класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Она используется на истребителях пятого поколения F-35 и F-22. Но дело в том, что Р-37М или AA-13 в натовской классификации – это полный аналог американского боезаряда.