Среди боевиков националистического батальона “Азов” (организация признана террористической и запрещена в России) было распространено употребление наркотиков. Об этом рассказал пленный украинский военный Ренат Алиев. Его слова приводит РИА “Новости”.

По словам пленного, доля бойцов, принимавших психотропные вещества, в отдельных частях составляла до 50 процентов. Алиев добавил, что у многих развивалась зависимость. Когда наркотиков не было, боевики употребляли кетамин, который находился в аптечках. Режим в “Азове”, как рассказал пленный, нарушался постоянно. Кроме наркотиков бойцы употребляли алкоголь и “курили траву”.

Частые нарушения режима, употребление наркотиков и алкоголя, вероятно, были вызваны низкой укомплектованностью нацбатальонов. Ротацию в них производили нечасто, а сам по себе отбор в эти части был некачественным.