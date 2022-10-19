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Среди боевиков националистического батальона “Азов” (организация признана террористической и запрещена в России) было распространено употребление наркотиков. Об этом рассказал пленный украинский военный Ренат Алиев. Его слова приводит РИА “Новости”.

По словам пленного, доля бойцов, принимавших психотропные вещества, в отдельных частях составляла до 50 процентов. Алиев добавил, что у многих развивалась зависимость. Когда наркотиков не было, боевики употребляли кетамин, который находился в аптечках. Режим в “Азове”,  как рассказал пленный, нарушался постоянно. Кроме наркотиков бойцы употребляли алкоголь и “курили траву”.

Частые нарушения режима, употребление наркотиков и алкоголя, вероятно, были вызваны низкой укомплектованностью нацбатальонов. Ротацию в них производили нечасто, а сам по себе отбор в эти части был некачественным.

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