Киевские политики и высокопоставленные военные продолжают муссировать тему Крымского моста. Очередное грозное заявление по поводу этого сооружения сделал бывший заместитель главкома ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Он заявил, что Керченский мост не нужно «разрушать полностью». Необходимо лишь сделать так, чтобы по нему не могла пройти техника. Это позволит нанести удар по логистике ВС РФ, исключить переброску на Украину танков и тяжелого вооружения.

В таком состоянии, по мнению грозного генерала, мост надо оставить до того момента, пока россияне не уйдут с полуострова в полном составе. После этого его следует взорвать уже окончательно, так как Украине это сооружение совершенно не нужно.

Напомним, что об ударе по Крымскому мосту регулярно вспоминают представители киевского режима, но даже они признают, что в распоряжении ВСУ отсутствует вооружение, способное провести такую атаку.