Российские ВС вплотную подобрались к Авдеевке и вот-вот начнут штурм города. Для ВСУ на этом направлении сложилась весьма сложная ситуация, они отводят подразделения и осуществляют перегруппировку сил, пишет портал Avia.Pro.

Авторы публикации выложили видео, на котором окрестности Авдеевки обстреливаются с российских истребителей и штурмовиков. Именно ураганные авиаудары заставили ВСУ отступать. Не исключено, что российские ВС начнут штурм города и добьются успеха в попытке его освобождения.

Напомним, что Авдеевка является плацдармом ВСУ для обстрелов Донецка. Если ВС РФ вытеснят подразделения противника из этого населенного пункта, то столица ДНР будет значительно меньше страдать от атак националистических сил. Кроме того, линия фронта сдвинется к западу.