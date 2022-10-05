Экс-депутат Верховной рады Илья Кива выложил в Сеть видеообращение бойцов 25-й бригады ВСУ, которые отказались выполнять приказы своего командования. Они заявили, что «не договаривались» вести боевые действия так, как того хотят кровожадные военачальники украинской армии.

«Село (название вырезано авторами видео — прим. Discover24.ru) — там гражданских людей нет: расстреливайте все дома, окна, автомобили, забрасывайте гранаты в погреба», — именно такие приказы получали подразделения бригады.

Один из боевиков рассказал, что в одном из подвалов, которые нужно было взрывать, прятались гражданские. Причем в основном это были женщины с детьми. Командование отдало преступный приказ уничтожать своих же соотечественников.

Кроме того, боец сообщил, что командиры приказывали ликвидировать раненых. Так, в селе Новое многие военные получили ранения и просили об эвакуации, но их просто добили свои же. Националисты на видео заявляют, что с таким командованием они сражаться дальше не намерены.