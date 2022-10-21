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Полк “Азов”*  допускал возможность убивать мирное население на территориях, где находился. О том, что боевики не жалели мирное население рассказал РИА “Новости” украинский пленный Виталий Катранич. В публикации издания приводится видеозапись с пленным.

Катранич рассказал, что приказы не жалеть мирное население отдавало руководство “Азова”*. В том числе и сам командир полка Денис Прокопенко. Пленный утвердительно ответил на вопрос о том, что боевикам разрешалось открывать огонь “куда угодно и как угодно”.

О зверствах боевиков “Азова”* пленные рассказывали и раньше. В частности, попавшие в плен бойцы украинской армии заявляли, что “азовцы” убивали водителей автомобилей, чтобы забрать транспорт, который был им необходим.

Полк “Азов”* базировался в Мариуполе. Город был освобождён союзными войсками в мае. Тогда же были захвачены в плен и боевики нацбатальона.

*организация признана террористической и запрещена в России

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