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Киев планирует разрушить дамбу Каховской ГЭС и затопить Херсонскую область. Однако при этом он хочет переложить вину за это на Россию, пишет издание «Газета.ru».

Авторы публикации напоминают, что именно такими методами Украина действовала в первые месяцы спецоперации, перекладывая на РФ все совершенные ВСУ военные преступления. Сейчас она усовершенствовала тактику и заранее готовит более или менее правдоподобный фон для обвинений в адрес России.

Так, президент Украины Зеленский несколько дней назад заявил, что Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС и намерена ее взорвать. По словам украинского лидера, это приведет к затоплению 80 населенных пунктов, включая областной центр. При этом Зеленский забыл упомянуть, что кроме Киева, подобная диверсия никому не выгодна. Поэтому если кто и взорвет плотину, то это ВСУ, которые уже обстреливают ГЭС из РСЗО HIMARS.

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