Киев ведёт переговоры с Парижем о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) CROTALE и SAMP-T. Об этом у себя на странице в одной из социальных сетей написал министр обороны Украины Алексей Резников – сообщает “Лента.ру”.

Глава ведомства добавил, что по поводу поставок ЗРК с французской стороной идёт “интенсивный диалог”. Также Резников в своём посте упомянул и испанские системы противовоздушной обороны HAWK. По словам министра, поставка этих систем не была спонтанной и вызванной только ракетным обстрелом со стороны России украинских городов. Резников рассказал, что Киев запрашивал испанские системы ПВО ещё несколько месяцев назад.

С прошлой недели продолжаются удары ВС РФ по объектам критически важной инфраструктуры Украины с помощью высокоточного и дальнобойного оружия. Поражены уже десятки целей. Кроме того, для нанесения ударов российская армия использует и беспилотные летательные аппараты, которые системы ПВО Украины не всегда распознают.