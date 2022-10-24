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Портал «Украина.ру» привел пять доказательств того, что Украина действительно готовит провокацию с «грязной» ядерной бомбой. Автор публикации Захар Виноградов пояснил, что целью Киева станет вовлечение в конфликт Соединенных Штатов и НАТО.

Первое из доказательств заключается в том, что Киев уже растерял тот бравый темп, который ВСУ взяли в сентябре, когда пошли в наступление. Они на большинстве участков фронта стоят на месте, не в силах прорвать оборону ВС РФ, а на некоторых и вовсе начали отступать. Вперед продвигается в своих речах только президент Владимир Зеленский. Но если верить его словам о ежедневном захвате украинской армией все новых населенных пунктах, то ВСУ уже должны стоять на подходах к Владивостоку.

Второе доказательство – это появление в Румынии «Кричащих орлов». Командир дивизии морской пехоты, численность которой составляет 4700 человек, уже заявил о готовности в любой момент войти на Украину. При этом вряд ли бы он произносил подобные речи без одобрения сверху.

Также автор отнес к доказательствам схему действий киевского режима, который в пиар и информационные кампании вкладывает огромные средства, отсутствие успехов Киева даже несмотря на атаки, которые он проводит практически ежедневно. Последнее – это страх Зеленского перед взрывом внутри страны. После ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре много людей осталось без света и воды, отопления и интернета. Украинский лидер по своему обыкновению впал в истерику и именно она может привести к провокации с «грязной» ядерной бомбой.

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