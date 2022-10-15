Киев давно выпрашивает у Соединенных Штатов танки «Абрамс», надеясь, что эти боевые машины помогут ему добиться перелома в специальной военной операции ВС РФ. Однако их технические особенности совершенно не подходят для Украины, рассказал портал Avia.pro.

Главная из этих особенностей – это большой вес танков «Абрамс», составляющий около 65 тонн. Из-за него боевая машина не пройдет по украинским дорогам и уж тем более, по бездорожью. Она просто увязнет в грунте. Кроме того, множество мостов на территории Украины сейчас уничтожены, что существенно затрудняет эксплуатацию бронетехники. Но даже по тем мостам, которые все еще остаются целыми, «Абрамс» не пройдет из-за запредельного веса.

Альтернативной американскому танку может быть немецкий Leopard 2A4. Он весит 55 тонн, что тоже немало. Но у него шансов на участие в боевых действиях без увязания в грязи несколько больше.

Впрочем, США продолжают настаивать, что Украине пока нужно отправлять только советские танки, собираемые по всей планете. Они не требуют дополнительного обучения танкистов, являются более привычной и простой техникой для украинских военных.