Киев не сможет рассчитывать на неограниченные поставки ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, так как он расходует их быстрее, чем США производят. Американское издание The New Yorker пояснило, что всего за месяц Киев использовал 5 тысяч боезарядов.

Между тем, производственные мощности Соединенные Штатов рассчитаны на изготовление только 9 тысяч ракет на протяжении года. То есть, всего за два месяца Украина израсходовала годовой объем производства боезарядов.

Авторы публикации сообщили со ссылкой на Пентагон, что США больше не намерены отправлять на Украину ракеты. Они опасаются, что Киев быстро потратит все имеющиеся в их распоряжении резервы.

Также США ответили отказом на запрос Украины на поставку дальнобойных ракет ATACMS для РСЗО HIMARS. Они понимают, что Киев первым делом попытается использовать их для ударов по территории России и не хочет эскалации конфликта.