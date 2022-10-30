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Соединённые Штаты Америки усиливают своё военное присутствие в европейском регионе. По информации британского издания UK Defence Journal, к берегам Англии направляется авианосец USS Gerald Ford, который сопровождают ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подводная лодка. Об этом пишет РИА “Новости”.

Впрочем, как отмечает издание, официального подтверждения этой информации пока нет. Между тем в британских СМИ утверждается, что авианосец прибудет в Портсмут. Но ни точной даты, ни цели прибытия авианосца не приводится. Отмечается, что недавно он находился у канадских берегов.

USS Gerald Ford несёт на себе 90 самолётов, вертолётов и беспилотников. Это относительно новое судно в составе ВМФ США. Его спустили на воду в 2017 году. РИА “Новости” напоминает, что в настоящее время в Европе уже находится одна авианосная группа. Её возглавляет авианосец USS George Bush.

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