На днях российские дроны-камикадзе легко пролетели 400 км и как нож в масло вошли в зону действия системы ПВО Киевской области, нанеся удары по воинской части и ангарам с западной техникой в Белой Церкви. Киев заявил, что все беспилотники были уничтожены, вот только одна нестыковка – даже воздушная тревога в городе сработала уже после первых взрывов, пишет сайт «Украина.ру».

Вопреки заявлениям Киева, сообщения от местных жителей говорят об уничтожении казарм 72-й ОМБР ВСУ, а также о большом количестве ликвидированных и раненных боевиков. ПВО же, которая якобы сработала, давно переброшена на южное направление, где украинские боевики пытаются устроить блицкриг с минимальными шансами на успех.

Сообщения властей об эффективно отработавшей ПВО призваны скрыть эту информацию. Но помимо нее, удары дронов позволили узнать много других интересных фактов из жизни Белой Церкви. В настоящий момент там идет передел власти, для которого на главу администрации города натравили антикоррупционную прокуратуру. Кроме того, силовые структуры постоянно занимаются поиском «предателей», поддерживающих Россию. За пророссийские взгляды можно вполне попасть под жесткие репрессии. Именно поэтому недовольные таким положением дел жители «сливают» секретную информацию об атаке дронов в Сеть, выражая таким образом свой протест.