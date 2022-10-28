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Российские ВС могут задаться целью лишить Украину выхода к морю и превратить ее в сухопутную страну, цитирует портал «Военное обозрение» киевские СМИ.

В ходе телемарафона, который Украина проводит с первого дня специальной военной операции, эксперты выступили с предположениями о целях России. В качестве одного из них обсуждалась возможность освобождения ВС РФ причерноморских областей. Они якобы планируют «напасть» на основные порты и установить над ними контроль.

Эксперты отметили, что вероятность подобного сценария достаточно высока. Несмотря на то, что Киев создал в Одессе практически непробиваемую линию обороны, она все же может быть прервана, так как участок фронта в случае наступления ВС РФ будет слишком широким.

Также киевские аналитики предположили, что следующими целями России станут поход на столицу и Западную Украину.

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