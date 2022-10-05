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Российские войска продолжают выводить из строя технику, которую США и страны НАТО поставляют на Украину. В Сети появилось видео, как возле Красного Лимана российские войска уничтожили американскую гаубицу М777, которая находилась на вооружении ВСУ. Об этом сообщает “Российская газета”.

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, заметно, как украинские военные оборудуют огневую точку, на которой находится гаубица. Позже на позицию артиллерийского расчёта подъехала машина с боеприпасами. Именно в этот момент по огневой точке начала “работать” российская артиллерия – и автомобиль с боеприпасами, и гаубица были уничтожены.

Гаубицы М777 США стали передавать Украине ещё весной этого года. Артиллерийские установки могут запускать управляемые снаряды с лазерным наведением Excalibur. Он способен поражать цели на расстоянии до 40 километров. О поставке таких снарядов военные США не распространялись. Тем не менее видеокадры, на которых заметны снаряды этого класса, находящиеся в распоряжении ВСУ, часто появлялись в Интернете.

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