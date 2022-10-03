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Санкции против России и давление Соединенных Штатов на Анкару из-за российских банковских карт мир – это рестрикции и против Турции, заявил представитель турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу, возглавляющий отдел экономической политики.

Он объяснил, что Анкара не должна поддаваться на угрозы со стороны Вашингтона. Отказ банков принимать российские карты «Мир» негативно сказывается на экономике Турции, поэтому она должна действовать в своих интересах, а не слушать увещевания Соединенных Штатов.

«Считаю, что в настоящий момент власти Турции не должны оставлять нашу банковскую систему в одиночестве перед лицом США. Турция не может поддаться санкционным угрозам со стороны Америки. Более того, санкции введенные в отношении России – это и санкции против Турции», – подчеркнул Топкурулу.

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