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Заместитель руководителя АО ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов рассказал о российских подводных лодках будущего. Он отметил, что габариты АПЛ планируется уменьшить, но при этом на них можно будет разместить максимальное количество вооружений.

В интервью с РИА Новости Баранов также рассказал, что большие современные подлодки вряд ли удастся упразднить. Теоретическая возможность уменьшить водоизмещение есть, вот только от размера АПЛ во многом зависит ее функциональность.

Именно поэтому такие субмарины рассматриваются инженерами и инструкторами как платформа, подобие плавучей базы с вооружением и самым различным современным оборудованием. Это учитывалось при разработке подлодки будущего «Арктур».

На ней будут предусмотрены забортные ниши для крупных подводных аппаратов, а также шахты для беспилотников малого и среднего размера. Благодаря взаимодействию с ними, субмарине не придется приближаться к противнику на расстояние возможного удара.

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