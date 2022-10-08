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Рано утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливного бака и обрушению дорожного полотна. Киев неоднократно угрожал ударить по этому сооружению, причем много раз грозил атакой уже на протяжении специальной военной операции.

Все началось с главы СНБО Алексея Данилова, который в апреле заявил, что как только Киев сможет атаковать Крымский мост, он это сделает. В июне сооружение было названо приоритетной целью для атаки украинским генералом Дмитрием Марченко. Он отметил, что именно по мосту идет постоянное обеспечение российских войск боеприпасами, вооружением и техникой поэтому его следует «перерезать».

В июле и августе «неприятности» Крымскому мосту сулили не в меру разговорчивые советники главы Офиса президента Украины Алексей Арестович и Михаил Подоляк. Первый обещал как минимум вывести из строя оборудование, установленное на сооружении, а второй заявлял о необходимости полного его разрушения.

Кроме того, одной из важных целей для ВСУ Крымский мост называл целый ряд западных политиков.

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