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Киевский режим постоянно ожидает присоединения Беларуси к специальной военной операции ВС РФ и поэтому предпринимает меры предосторожности на границе. Однако они больше похожи на провокации, что вынуждает Минск вести подготовку к возможной вооруженной агрессии со стороны Украины, рассказал сайту Украина.ру бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он напомнил, что ВСУ перебросили на границу с Белоруссией реактивные системы залпового огня HIMARS и несколько подразделений регулярной армии. Однако чуть позже их пришлось в срочном порядке перебрасывать на другие участки фронта, где Киев предпринял авантюрные попытки наступления, но лишь понес крупные потери.

В настоящий момент власти Украины не в состоянии держать на белорусской границе крупные силы, но и оставлять ее без присмотра опасается. Несмотря на то, что президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял о нежелании присоединяться к спецоперации, Киев все же ожидает удара со стороны Минска. Именно поэтому было принято решение заминировать дороги и взорвать мосты.

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