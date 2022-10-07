Военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал заявление представителя военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова о крупных силах ВСУ вдоль границ региона. Аналитик отметил, что Киев может попытаться рассечь южный фланг обороны российской армии и восстановить выход к Азовскому морю в Мелитополе и Мариуполе.

Сейчас Киев ведут наступление на Херсон, однако его ужимки там не приносят каких-то глобальных успехов. И это несмотря на то, что группировка в этом городе отсечена от «большой земли» и пока не может получать снабжение, рассказал эксперт изданию “Известия”.

Попытка ВСУ двинуть на Запорожскую область чрезвычайно опасна из-за атомной электростанции в Энергодаре, которую Киев сперва обстреливал из орудий всех калибров, а теперь обязательно попытается взять под свой контроль.