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Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружением. Британская The Times пишет, что власти Великобритании уже согласовали поставку в распоряжение ВСУ ракет AIM-120 для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Речь идёт о ракетах средней дальности. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной, по которой Соединённое Королевство решило отправить свои ракеты на Украину, стал удар со стороны ВС РФ по критически важной инфраструктуре Украины с помощью высокоточного оружия. Со стороны США предполагается, что системы NASAMS Киев получит до конца этого года. Пока идёт речь о двух зенитно-ракетных комплексах. Позднее планируется отправить ещё шесть.

The Times также сообщает, что вместе с ракетами Лондон передаст Киеву 18 гаубиц. О каких именно артиллерийских системах идёт речь, не уточняется. Возможно, имеется ввиду новая партия М109. До этого Великобритания уже поставляла их Украине – было отправлено 20 штук.

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