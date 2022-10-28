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На Яворовский полигон в западной части Украины еще в январе текущего года прибыла группа британских военнослужащих. Они выступали в качестве инструкторов, осуществляя подготовку подразделений ВСУ к боевым действиям против России, передает портал Ura.ru.

Помимо занятий по стратегии и тактики ведения ближнего и позиционного боя, британские военные обучали украинских боевиков обращаться с противотанковыми гранатометами NLAW, которые на тот момент уже поставлялись на Украину.

Это лишь подтверждает заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что украинские ВС тренировались под руководством западных инструкторов. В основном в их качестве выступали военнослужащие из Великобритании, Канады и США. Тренировки проводились на Яворовском полигоне, так как Западная Украины является регионом страны, где сильны антироссийские настроения и русофобские взгляды.

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