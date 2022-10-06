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Английская пресса не исключает, что западные страны могут вмешаться в российско-украинский конфликт напрямую, если Москва применит ядерное оружие на Украине. Об этом пишет таблоид The Sun. Он же приводит четыре возможных варианта развития событий – сообщает “Царьград”.

Каждый из вариантов предполагает, что по позициям ВС РФ страны НАТО и США наносят удары. Первый самый катастрофичный вариант предполагает, что после применения ядерного оружия на Украине Запад наносит аналогичные удары по самой России. Как итог, начало мировой ядерной войны.

Второй вариант – под удар со стороны западных стран попадут российские войска, находящиеся на территории, где проводится специальная военная операция. Третий вариант предполагает удар по снабжению российской армии. В частности, по Черноморскому флоту.

Кроме этого британские журналисты не исключили и так называемый “целевой удар”. В этом случае атаке подвергнутся подразделения ВС РФ, которые отвечают за ядерное вооружение. Это четвёртый вариант.

Формально страны НАТО и США сейчас не являются сторонами в российско-украинском конфликте. Впрочем, по мнению многих экспертов и политиков поставки вооружения Киеву, предоставление ВСУ разведданных о позициях российских войск – достаточные основания, чтобы считать, что Запад также ведёт боевые действия против российской армии.

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