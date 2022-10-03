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После взрывов на газопроводах «Северный поток» Евросоюз столкнется с серьезными проблемами в энергетической сфере. Он больше не сможет покупать голубое топливо у России, что спровоцирует сильное повышение цен на него. РФ же спокойно переживет экономический кризис в Европе, уверен эксперт Филип Пилкингтон.

В издании The Spectator он написал, что подрыв газопроводов вполне может стать для Запада «точкой невозврата» и спровоцировать начало кризиса не только в ЕС, но и в других странах мира. Включая Соединенные Штаты, которые ждет повторение Великой депрессии.

Сейчас у США и так хватает проблем с экономикой, поэтому дополнительное воздействие на нее приведет к обрушению. Кризис на Западе в итоге приведет к отдалению от него России, а также других государств, таких как Саудовская Аравия, Турция, Китай, Бразилия, Египет и прочих.

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