ВВС США на учениях отрабатывают выполнение боевых задач на истребителях F-35, не упуская из виду риски, связанные с действиями ПВО условного противника. Издание The National Interest поясняет, что готовятся они не к противостоянию с РФ либо Китаем, вероятность которого практически нулевая, а с зенитно-ракетными комплексами, разработанными в этих странах.

Командование ВВС поясняет, что зенитно-ракетные комплексы Китая и России способны изменять рабочие частоты, совершать своеобразные «маневры», чтобы эффективно обнаруживать и уничтожать вражеские самолеты.

Так, в распоряжении РФ имеются комплексы С-300 и С-400, которые вполне заслуженно являются одними из лучших на планете. Они обнаруживают даже американские самолеты-невидимки, разрушая мифы о малозаметности воздушных машин, созданных с применением технологии «стелс».

Кроме того, уже принимаются на вооружение зенитно-ракетные системы С-500, которые видят воздушные цели с дистанции в 600 километров и могут поражать их на высоте около 200 км.

Россия и Китай продают свои ЗРК другим странам, поэтому США опасаются столкнуться в очередном конфликте с теми государствами, которые купили новейшие средства ПВО. Именно для этого они и проводят учения со своими истребителями пятого поколения F-35.