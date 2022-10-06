С начала специальной военной операции России в Донбассе в США заморозили сотни миллиардов долларов, которые находились в фондах российского Центробанка. Эти деньги должны пойти на восстановление Украины. Вместе со средствами попавших под санкции США российских бизнесменов (их счета также заморожены). Такое мнение высказал обозреватель Кит Нотон в материале для журнала The Hill – передаёт РИА “Новости”.

Автор публикации отметил, что если до американской общественности донести информацию, что за помощь Украине будут платить российскими деньгами, тогда поддержка Киева бы увеличилась. Особенно со стороны представителей Республиканской партии. Нотон отмечает, что чем дольше продолжается российско-украинский конфликт и чем сильнее втягиваются в него США, тем меньше в американском обществе становится энтузиазма поддерживать такое стремление властей.

Нотон также заявляет, что приоритет на восстановление Украины Киеву нужно отдать американским компаниям, поскольку именно США сейчас оказывают наибольшую военную помощь.