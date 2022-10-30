Запрет или ограничение на ввоз российского алюминия в США может негативно сказаться на экономике Соединённых Штатов. Такой прогноз изданию The Hill дал профессор-международник Марк Л. Буш. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Ранее в США планировали ввести новые санкции против России. Они предполагают один из трёх вариантов: расширение ограничений против крупнейшего российского производителя алюминия – компании “Русал”, увеличение пошлин или полный запрет на ввоз алюминия из России. По мнению Буша, любой из таких вариантов в случае его воплощения в жизнь сильнее ударит по Вашингтону, чем по Москве.

Как отмечает профессор, в США каждый год используется в промышленности 15 процентов алюминия из России. С годами спрос будет только расти, а внутреннее производство “крылатого металла” не сможет удовлетворить растущую необходимость. Как следствие, в случае принятия новых санкций, цена на алюминий вырастет, а это уже приведёт к увеличению инфляции в масштабах всех Соединённых Штатов, уверен специалист.