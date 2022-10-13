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Объемы помощи Украине от Соединенных Штатов составляют 56 процентов, а от всей Европы – лишь 40 процентов. Но если эти цифры пересчитать на ВВП, то картина будет совершенно иной, пишет американское издание The Economist.

По этому показателю лидерство удерживают Эстония и Латвия, помощь которых равна примерно 1 процент ВВП обеих стран за год. На второй позиции находится Польша, которая тратит на помощь Киеву 0,6% ВВП. Третье место делят Литва и Соединенные Штаты, которые выделяют по 0,4% своего ВВП на отправку Украине вооружений, снаряжения, боеприпасов и прочего.

Эти расчеты указывают, что хотя США действительно поставляют Киеву больше всех оружия, по ВВП они находятся лишь на третьей позиции. Прибалтика и Польша выделяют на эти цели гораздо больше средств, если ориентироваться на экономические показатели каждого из государств.

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