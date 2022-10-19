Американское издание The Drive прокомментировало информацию о возможной передаче России иранских ракет Zolfaghar и Fateh-110. Авторы публикации отметили, что это высокоточные боезаряды, обеспечивающие гарантированное поражение любых целей.

Иран ранее уже использовал эти ракеты в начале 2020 года для удара по Ираку. В результате данной атаки более 100 американских военных были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Также один из боезарядов использовался весной текущего года для удара по базе ВС США в иракском Эрбиле.

«Это оружие бьет очень сильно с впечатляющей степенью точности. Именно об этом мы писали ранее в октябре, когда предсказывали, что Иран, производящий широкий спектр баллистических ракет и военных беспилотников, будет продавать эти боезаряды России», – подвели итог авторы публикации.