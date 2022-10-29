Командование по контрактам американских Сухопутных войск, которое базируется в Нью-Джерси, пытается приобрести российские автоматы АК-74. Оно уже связалось с владельцами этого стрелкового оружия с просьбой продать его Вооруженным силам, сообщает издание The Drive.

Зачем американским военным потребовались российские автоматы, пока не сообщается. Но можно предположить, что оружие будет использоваться в ходе военных маневров либо в процессе разработки новых боевых систем. Кроме того, Соединенные Штаты часть покупают технику и вооружение производства других стран для диверсионных подразделений.

Авторы публикации отмечают, что США закупают далеко не все иностранное оружие. В основном их интересуют уже упомянутые российские АК-74, немецкие MPi, созданные на базе того же автомата Калашникова, а также md.86, которые производятся в Румынии.