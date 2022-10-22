Вновь назначенный вице-премьер РФ Денис Мантуров и его предшественник Юрий Борисов, возглавивший «Роскосмос» встретились на космодроме «Восточный» и тепло поприветствовали друг друга. Видео их встречи появилось в Сети.

Новый и бывший вице-премьеры приняли участие в запуске на орбиту первого спутника в рамках проекта «Сфера». После этого Денис Мантуров в сопровождении главы амурского региона Василия Орлова отправился в поездку по предприятиям с проверкой процесса реализации инвестиционных программ.

Напомним, что за назначение Мантурова на пост вице-премьера проголосовало 394 депутата Госдумы при одном воздержавшемся. Борисов, который отвечал за оборонный сектор, занял пост руководителя «Роскосмоса» согласно июльскому указу президента РФ Владимира Путина.