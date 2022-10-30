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Успехи у российской армии на угледарском направлении имеются, однако они не настолько стремительные, как могли бы быть. Тем не менее российская армия, вероятно, сможет развить наступление, сделав ситуацию для ВСУ критической. Так прокомментировал частичное взятие под контроль ВС РФ населённого пункта Павловки недалеко от Угледара военный эксперт Владлен Татарский. Его слова приводит издание Pravda.ru.

Издание напоминает, что сведения о частичном контроле над Павловкой появились в Сети в воскресенье 30 октября. Татарский отмечает, что это шаг к освобождению Угледара. Как только город перейдёт под контроль российских войск, положение ВСУ в Марьинке станет критическим.

По мнению специалиста, рано или поздно, но российская армия разовьёт наступление. Сейчас его темпы не слишком быстрые – мешает осенняя распутица.

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