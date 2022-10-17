Пытаясь напугать Россию серьезными последствиями и жестким ответом в случае применения ею ядерного оружия, президент США Джо Байден совершает огромную глупость. «Ядерный шантаж» не поможет ему добиться цели, но зато вполне может привести к серьезным проблемами глобального масштаба, пишет американское издание The American Conservative.

Автор публикации Питер ван Бюрен, ранее работавший в дипломатических службах Соединенных Штатов, уверен, что ни Байден, ни президент РФ Владимир Путин не станут применять ядерное оружие. Они хорошо осознают, чем закончится это и для них самих, и для остального мира.

По словам ван Бюрена именно Вашингтон затеял на Украине игру с Россией в «ядерное слабо». Поэтому он должен ее прекратить. Выяснять, кто не выдержит и моргнет первым, очень опасно, так как последствия этой «игры» будут катастрофическими. И выиграть в ней не сумеет никто.