ВСУ не стали придумывать ничего нового, начиная очередное наступление на Херсон, а задействовали всего две батальонно-тактические группы. Мобильные отряды на легкой бронетехнике пытались выявить уязвимые месте, чтобы потом направить туда танки и БМП, но столь банальный план не привел ни к чему хорошему.

Российские ВС, отлично знающие такую тактику ВСУ, задействовали пилотируемую и беспилотную авиацию. Они четко просчитали те позиции, на которые противник планировал «откатываться» после разведки боем и нанесли сокрушительные удары. В результате Киев снова потерпел фиаско, потерял бронетехнику и личный состав.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что российским ВС важно продержаться на Херсонском направлении до подхода подкрепления. Налаживание взаимодействия между разными видами войск обеспечивает эту возможность.