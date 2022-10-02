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Заявка Украины на вступление в НАТО, которую с пафосом подписал президент Зеленский – это заранее отрежиссированным политический трюк. Однако он никак не может быть поводом для смеха. Ведь если Запад в очередной раз пойдет на поводу у бывшего комика, мир ожидает ядерная катастрофа, пишет американское издание The American Conservative.

Автор публикации Брэдли Девлин уверен, что мир должен отнестись к заявке Зеленского как к своеобразному символическому жесту. Однако сам украинский лидер должен отлично понимать, что он пытается втянуть всю планету в ядерное противостояние, и устыдиться этого, приводит слова эксперта портал Ura.ru.

Уверенные заявления Зеленского о желании включить свою страну в состав Альянса лишь демонстрируют его наплевательское отношение и к западным партнерам, и к тем последствиям, которые вполне может повлечь подписанная ним заявка. Фактически он требует у НАТО вступить в прямое противостояние с Россией, которое, что хорошо известно экс-клоуну, приведет к уничтожению обеих сторон и большей части планеты.

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