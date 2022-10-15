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Житель Свердловской области Дмитрий Захаров, который отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем, совершил настоящий подвиг и был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает портал Ura.ru.

Ефрейтор вместе с группой военнослужащих попал в засаду боевиков ВСУ, но не утратил боевого духа, а смог выбраться из тяжелейшей ситуации. Мало того, он вынес с поля боя раненых, которым уже оказана медицинская помощь, и вывел из окружения всю группу.

Сайт администрации Полевского городского округа рассказал, что Захаров стал одним из первых добровольцев, отправившихся на фронт. 5 мая он был зачислен в состав добровольческого батальона «БАРС-14» и выполнял боевые задачи в окрестностях Изюма. В настоящий момент он находится дома, но через несколько дней снова отправится в зону СВО.

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