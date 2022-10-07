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В настоящий момент у ВСУ на Донбассе есть два сценария дальнейших боевых действий – наступление либо на Сватово, либо на Кременную и Рубежное. Военный эксперт Алексей Анпилогов считает, что Киев выберет первый вариант.

Ближе к Кременной начинается пересеченная местность, на которой киевская тактика использования небольших маневренных группировок окажется бесполезной. Поэтому командованию ВСУ придется придумывать что-то новое, на что совершенно нет времени.

«Поэтому открытые степные местности, поля и открытый рельеф между Кременной и Сватово более подходит для этой боевой тактики», – приводит слова эксперта сайт «Украина.ру».

Однако и на этом направлении вооруженные формирования противника могут столкнуться с целым рядом проблем. Все дело в том, что Сватово располагается гораздо ближе к границам России, чем то же Рубежное. Поэтому для ВС РФ упрощается задача налаживания логистики и переброски к населенному пункту дополнительных сил.

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