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Киевский режим должен вести боевые действия своими силами либо прекращать сопротивление уже сейчас, заявил депутат Мунэо Судзуки, возглавляющий партию «Возрождение Японии».

Он напомнил, что специальная военная операция ВС РФ началась 24 февраля, а сейчас уже середина октября. Соединенные Штаты и их союзники почти 8 месяцев повторяют мантры об «ослаблении России», однако она продолжает СВО и останавливаться не собирается.

При этом Украина только то и делает, что выпрашивает оружие в разных странах мира, получает финансовую помощь, разведывательную информацию. Не в силах обеспечить все это самостоятельно.

Судзуки заявил, что Киеву пора смириться с ситуацией и прекратить сопротивление. Если он не может воевать своими силами, лучше не продолжать боевые действия за счет остального мира.

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