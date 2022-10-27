Украинские военные пытаются найти слабые места в российской обороне Херсонской области, однако о подготовке масштабного контрнаступления речи не идёт. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов – сообщает РИА “Новости”.

Одновременно с этим российские войска постоянно усиливают оборонительные рубежи, что делает Херсонскую область защищённым регионом – сдавать её никто не собирается, подчеркнул Стремоусов.

Ранее появлялась информация о том, что ВСУ накапливает силы для удара по Херсонщине. Якобы для этого на передовую прибыло до 60 тысяч бойцов. Однако по словам Стремоусова, такая информация не соответствует действительности.

Косвенно о том, что контрнаступление на Херсон в ближайшее время ждать не стоит, говорил министр обороны Украины Алексей Резников. Он в частности заявлял, что продвижение украинских войск на юге замедлилось.