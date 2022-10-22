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Киев благодаря военной помощи Запада использует в боевых действиях на Донбассе множество беспилотных аппаратов, осуществляющих разведку местности. Однако российские зенитно-ракетные комплексы «Тор» без особого труда расправляются с целыми «стаями» таких «птичек», сообщает издание «Известия».

На сайте появилось видео боевой работы ЗРК «Тор», который способен уничтожать по 4 воздушных цели одновременно. Он срабатывает моментально после появления тепловых отметок дронов на экране слежения, между обнаружением беспилотника и его уничтожение проходит не более нескольких секунд.

Военнослужащий с позывным «Знаток» рассказал, что в одном из боев «Тор» сбил сразу 15 беспилотников противника в небе Донбасса. Два из них оказались украинского производства – это «Фурия» и «Валькирия». Остальные – западные разработки, поставляемые США, Польшей, прибалтийскими странами, Германией.

ЗРК «Тор» поражает воздушные цели с расстояния до 30 километров. При этом главной его особенностью является возможность обнаружения даже небольших дронов, летящих на малых высотах.

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